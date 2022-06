Agnipath Scheme: यूपी में उठ रहीं आग की लपटें, दर्जनों ट्रेनें कैंसिल, जानिए अग्निपथ की पूरी कहानी

Agnipath Scheme Violence: सरकार ने 14 जून को अग्नीपथ योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना की घोषणा करने के बाद से ही पूरे देश में विरोध का माहौल हो गया। आखिर इस योजना में ऐसा क्या...

मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ शुक्रवार सुबह से ही प्रदर्शन शुरू हो गया। यूपी समेत बिहार, तेलंगाना और हरियाणा समेत देशभर में युवा जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ के विरोध में बलिया में एक खड़ी ट्रेन में आग लगा दी। ट्रेन की कई बोगियां काटकर अलग करनी पड़ी। इसके अलावा बलिया में स्टेशन पर तोड़-फोड़ भी की गई। कुछ उपद्रवियों ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे जाम कर दिया और रोडवेज बस में तोड़फोड़ की। चंदौली में ट्रेन रोकर और अमेठी में धरना प्रदर्शन करके विरोध किया गया। पुलिस राज्य में हाई अलर्ट पर है और उपद्रवियों को काबू करने में लगी है। हालांकि पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया है।

