Kanpur News: एसआईआर की प्रक्रिया पूरी, कानपुर में 28.51 लाख वोटर, महाराजपुर सबसे बड़ा तो सीसामऊ सबसे छोटा

कानपुर नगर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस मौके पर पांच राष्ट्रीय और दो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूची की प्रतियां सौंपीं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है, जिससे अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल सके। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें।