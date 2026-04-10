Kanpur News: एसआईआर की प्रक्रिया पूरी, कानपुर में 28.51 लाख वोटर, महाराजपुर सबसे बड़ा तो सीसामऊ सबसे छोटा

प्रतीकात्मक फोटो
कानपुर नगर में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत शुक्रवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस मौके पर पांच राष्ट्रीय और दो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूची की प्रतियां सौंपीं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है, जिससे अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल सके। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें।
अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नए मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। 27 अक्टूबर 2025 से 1 अप्रैल 2026 के बीच कुल 2,38,204 नए मतदाता (फॉर्म-6) जोड़े गए, जबकि 27,097 मतदाताओं के नाम (फॉर्म-7) सूची से हटाए गए। इसके अलावा 76,636 प्रविष्टियों में संशोधन (फॉर्म-8) किया गया, जिससे मतदाता सूची को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सका।
अंतिम प्रकाशित सूची के अनुसार जनपद के 10 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 28,51,060 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें 15,35,294 पुरुष, 13,15,656 महिला और 110 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 23,919 है, जिनमें 15,186 पुरुष, 8,731 महिला और 2 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।
आयु वर्ग के अनुसार देखें तो 18-19 वर्ष के 38,053 युवा मतदाता, 20 से 84 वर्ष आयु वर्ग के 27,99,560 मतदाता और 85 वर्ष से अधिक आयु के 13,447 वरिष्ठ मतदाता सूची में शामिल हैं। यह आंकड़े युवाओं की बढ़ती भागीदारी और वरिष्ठ मतदाताओं की सक्रियता को भी दर्शाते हैं।
विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों में महाराजपुर में सबसे अधिक 3,69,379 मतदाता दर्ज किए गए हैं, जबकि सीसामऊ में सबसे कम 2,12,940 मतदाता हैं। अन्य क्षेत्रों में बिल्हौर में 3,40,950, बिठूर में 3,44,036, कल्याणपुर में 2,64,636, गोविंद नगर में 2,57,330, आर्य नगर में 2,21,779, किदवई नगर में 2,73,355, कानपुर कैंट में 2,69,396 और घाटमपुर में 2,97,259 मतदाता शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने विशेष पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने वाले जनपदवासियों, राजनीतिक दलों, मीडिया प्रतिनिधियों, बीएलओ और संबंधित कार्मिकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का सही उपयोग करने का अवसर मिलता है। उन्होंने सभी से भविष्य में भी इसी प्रकार सक्रिय सहयोग बनाए रखने की अपील की, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।
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