Kanpur News:बदलते मौसम ने बढ़ाई परेशानी, किसानों की फसल गिरी, अस्पतालों में मरीजों की भीड़

देर रात तक जनपद में रुक-रुक कर बूंदाबांदी होती रही। शनिवार को करीब डेढ़ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही उत्तर-पश्चिम दिशा से लगभग 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दीं। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल हवा के दबाव में कई जगहों पर गिर गई, जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ा।हालांकि मौसम साफ होते ही किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में पहुंच गए और लाही की थ्रेसिंग तथा धनिया की कटाई जैसे कार्यों में जुट गए। खेतों में एक बार फिर चहल-पहल देखने को मिली, लेकिन फसल नुकसान की चिंता किसानों के चेहरे पर साफ झलक रही थी।