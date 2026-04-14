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Kanpur Weather: गर्मी का कहर: 3 दिनों में 41°C तक पहुंचेगा पारा, मौसम विभाग का अलर्ट

Kanpur Weather Heatwave:कानपुर में 14-16 अप्रैल तक भीषण गर्मी रहेगी। तापमान 38°C से 41°C तक पहुंच सकता है। मौसम साफ और शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है। लोगों को धूप से बचने, पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 14, 2026

Weather Forecast Kanpur:कानपुर में गर्मी ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले तीन दिन लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 से 16 अप्रैल 2026 तक शहर में मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जिससे रात में भी राहत मिलने के आसार कम हैं।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इन तीन दिनों में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्मी का असर और ज्यादा महसूस होगा। इसके अलावा पश्चिम दिशा से चलने वाली गर्म हवाएं लोगों को और परेशान कर सकती हैं।

14 अप्रैल (मंगलवार) को दिनभर तेज धूप रहेगी और तापमान 38°C तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24°C रहने का अनुमान है। 15 अप्रैल (बुधवार) को गर्मी और बढ़ेगी और अधिकतम तापमान 39°C तक जा सकता है। वहीं 16 अप्रैल (गुरुवार) को इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहने की संभावना है, जब तापमान 41°C तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान 26°C के आसपास रहेगा।

लगातार बढ़ती गर्मी का असर जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम हो रही है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए यह मौसम ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है।

मौसम विभाग और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच सीधी धूप में निकलने से बचें। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए अधिक से अधिक पानी और तरल पदार्थ का सेवन करें। बाहर निकलते समय सिर को ढकने के लिए टोपी, स्कार्फ या छाता का इस्तेमाल करें और धूप से बचाव के लिए चश्मा भी लगाएं।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जरूरी न हो तो दिन के सबसे गर्म समय में बाहर निकलने से बचना ही बेहतर है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है, इसलिए अभी से सतर्क रहना जरूरी है।

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Published on:

14 Apr 2026 05:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Weather: गर्मी का कहर: 3 दिनों में 41°C तक पहुंचेगा पारा, मौसम विभाग का अलर्ट

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