Kanpur Weather: गर्मी का कहर: 3 दिनों में 41°C तक पहुंचेगा पारा, मौसम विभाग का अलर्ट

Weather Forecast Kanpur:कानपुर में गर्मी ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले तीन दिन लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 14 से 16 अप्रैल 2026 तक शहर में मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जिससे रात में भी राहत मिलने के आसार कम हैं।