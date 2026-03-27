Weather Update: गरज-चमक और बारिश का अलर्ट, जानिए पूरा अपडेट

हालांकि, मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है और दिन चढ़ने के साथ इसमें बदलाव की संभावना बनी हुई है। शहर के कई इलाकों में सुबह के समय हल्की ठंडी हवा चली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं, सुबह के समय सड़कों पर हल्की चहल-पहल के बीच आसमान में बादलों की मौजूदगी साफ तौर पर देखी गई। मौसम का यह बदला हुआ स्वरूप न केवल आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि किसानों और व्यापारियों की गतिविधियों पर भी असर डाल सकता है।