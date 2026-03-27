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Weather Update: गरज-चमक और बारिश का अलर्ट, जानिए पूरा अपडेट

Kanpur Weather Update:कानपुर में बदलते मौसम का दृश्य, जहां एक ओर धूप खिली है तो दूसरी ओर काले बादल, बारिश और बिजली के साथ तेज आंधी का असर नजर आ रहा है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Mar 27, 2026

कानपुर में आज मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही शहर में बादलों और धूप का मिला-जुला असर देखने को मिला, जिससे लोगों को पिछले कुछ दिनों की तुलना में हल्की राहत महसूस हुई। सीएसए मौसम विभाग के मुताबिक, आज दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है, जिससे तेज गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलेगी।

हालांकि, मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है और दिन चढ़ने के साथ इसमें बदलाव की संभावना बनी हुई है। शहर के कई इलाकों में सुबह के समय हल्की ठंडी हवा चली, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं, सुबह के समय सड़कों पर हल्की चहल-पहल के बीच आसमान में बादलों की मौजूदगी साफ तौर पर देखी गई। मौसम का यह बदला हुआ स्वरूप न केवल आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि किसानों और व्यापारियों की गतिविधियों पर भी असर डाल सकता है।

दोपहर में बन सकते हैं बारिश के हालात

दोपहर के समय मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 30 से 34 प्रतिशत तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान आसमान में हल्की धुंध और आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिससे उमस भी बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर के समय अचानक बादल घिर सकते हैं और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है।

कुछ इलाकों में बिजली चमकने और गरजने की भी संभावना है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर पर खुले मैदानों, ऊंचे स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं, सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को भी फिसलन और कम दृश्यता के कारण सावधानी बरतनी चाहिए। मौसम का यह अचानक बदलाव शहर के ट्रैफिक और दैनिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकता है।

सुबह और शाम का मौसम रहेगा अलग अंदाज में

आज सुबह और शाम के मौसम में स्पष्ट अंतर देखने को मिल रहा है। सुबह जहां बादलों के बीच हल्की धूप निकलने से मौसम सुहावना बना रहा, वहीं शाम होते-होते फिर से आसमान में बादल छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, शाम और रात के समय तापमान में गिरावट आएगी, जिससे हल्की ठंडक महसूस हो सकती है।

दिनभर की उमस के बाद यह ठंडक लोगों को राहत दे सकती है। शाम के समय आसमान धुंधला और बादलों से ढका रह सकता है, जिससे वातावरण में नमी का स्तर भी बढ़ेगा। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, जिससे मौसम और अधिक सुहावना बन सकता है। यह बदलाव खासकर उन लोगों के लिए राहत भरा होगा, जो दिनभर की गर्मी और उमस से परेशान रहते हैं। कुल मिलाकर, आज का दिन मौसम के अलग-अलग रंग दिखाने वाला साबित हो सकता है।

हल्की हवाएं और मध्यम नमी बढ़ाएंगी असर

आज कानपुर में पूरे दिन उत्तर-पश्चिम दिशा से हल्की हवाएं चलने की संभावना है, जो मौसम को संतुलित बनाए रखेंगी। इन हवाओं की गति ज्यादा तेज नहीं होगी, लेकिन यह वातावरण को स्थिर बनाए रखने में मदद करेंगी। वहीं, नमी का स्तर मध्यम रहने की संभावना है,

जिससे उमस और हल्की ठंडक दोनों का मिश्रित अनुभव लोगों को होगा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का मौसम स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, इसलिए लोगों को खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को बदलते मौसम में सतर्क रहने की जरूरत है। कुल मिलाकर, आज का मौसम पिछले दिनों की तुलना में राहत देने वाला जरूर है, लेकिन दोपहर के समय संभावित बारिश और गरज-चमक को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा।

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Published on:

27 Mar 2026 05:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Weather Update: गरज-चमक और बारिश का अलर्ट, जानिए पूरा अपडेट

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