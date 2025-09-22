कानपुर मौसम अपडेट: हीट इंडेक्स 58 डिग्री पहुंचने की संभावना, जानें मौसम वैज्ञानिक की राय

Kanpur weather update मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार हीट इंडेक्स 55 से 58 डिग्री के बीच रह सकता है और ऊंचे आसमान पर हल्के बादल छाए रहेंगे। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। कानपुर में आज रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। मंगलवार 23 सितंबर को अधिकतम तापमान 35 डिग्री पहुंच सकता है। यही स्थिति अगले रविवार तक बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान भी 28 डिग्री रहने की संभावना है।