Kanpur Weather Update: नरम धूप से बढ़ेगी गर्मी, ठंडी हवाओं का असर जारी, बारिश पर बड़ा अपडेट!

मौसम विभाग के अनुसार, कानपुर मंडल में अगले दो दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। इससे आम जनजीवन सामान्य बना रहेगा और किसानों को भी राहत मिलेगी। हालांकि आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे मौसम में बदलाव का एहसास होता रहेगा।गंगा के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का असर अभी जारी रहेगा। इन हवाओं के चलते सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, जबकि दिन में धूप निकलने से तापमान में संतुलित बढ़ोतरी होगी। इससे दिन और रात के तापमान में अंतर भी महसूस किया जाएगा।