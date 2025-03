फर्जीवाड़ा: पट्टा की जमीन को लेखपाल, कानूनगो ने अपने नाम करा करोड़ों में बेचा, सात पर मुकदमा

Lekhpal, Kanungo got leased land registered in their name कानपुर में कूटरचित दस्तावेज बनाकर फर्जीवाड़ा करने वाले लेखपाल, कानूनगो सहित सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि पट्टे की जमीन के फर्जी कागज बना कर इस कंपनी को करोड़ों में बेच दिया गया। डीएम के निर्देश पर बनाई गई समिति की जांच में खुलासा हुआ है।

कानपुर•Mar 09, 2025 / 10:38 am• Narendra Awasthi

Lekhpal, Kanungo got leased land registered in their name कानपुर में पट्टा की जमीन के कूटरचित दस्तावेज बनाकर लेखपाल और कानूनगो ने करोड़ों में बेच दिया। विरोध करने पर लेखपाल और कानूनगो सहित अन्य परिवार सहित जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सब जगह से परेशान हताश पीड़ित ने जिलाधिकारी से इस संबंध में शिकायत की। जिलाधिकारी ने जांच के लिए समिति बनाई। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने लेखपाल और कानून को निलंबित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने लेखपाल और कानूनगो सहित सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामला कानपुर कोतवाली क्षेत्र का है।