एलएलबी छात्र पर चापड़ से हमला लेटेस्ट अपडेट: 2 घंटे तक चला ऑपरेशन, सर पर लगे 14 टांके, हालत गंभीर

LLB student attacked with big chopper कानपुर में एलएलबी छात्र को चापड़ मारकर घायल करने के मामले में परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल उनके बेटे पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। घायल बेटे के विषय में बताया कि अभी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की निगरानी में है। बीते 25 अगस्त की रात को दवा लेने गए छात्र पर पैसे के लेनदेन को लेकर हमला कर दिया गया था। जिसे दौड़ा कर मारा गया। राहगीरों की भीड़ इकट्ठा होने के कारण छात्र की जान बच गई। लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम में जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। घटना रावतपुर थाना क्षेत्र की है।