एलएलबी छात्र पर चापड़ से हमला लेटेस्ट अपडेट: 2 घंटे तक चला ऑपरेशन, सर पर लगे 14 टांके, हालत गंभीर

फोटो सोर्स- 'X' Kanpur वीडियो ग्रैब)
LLB student attacked with big chopper कानपुर में एलएलबी छात्र को चापड़ मारकर घायल करने के मामले में परिजनों ने पुलिस पर सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल उनके बेटे पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। घायल बेटे के विषय में बताया कि अभी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की निगरानी में है। बीते 25 अगस्त की रात को दवा लेने गए छात्र पर पैसे के लेनदेन को लेकर हमला कर दिया गया था। जिसे दौड़ा कर मारा गया। राहगीरों की भीड़ इकट्ठा होने के कारण छात्र की जान बच गई। लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम में जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। घटना रावतपुर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के केशव पुरम निवासी अभिजीत सिंह चंदेल (22) पुत्र नीलम सिंह चंदेल कानपुर के बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करवा रहा है। जिसके ऊपर बीते 25 अक्टूबर को मेडिकल स्टोर के मालिक भाई और उसके दोस्तों ने धारदार हथियार चपड़ से हमला कर दिया था हमला इतना जबरदस्त था कि पेट की आंते बाहर निकल आई। सर में काफी बड़ा घाव हो गया। अंगूठा सहित दो उंगली कट गई। स्थिति यह रही कि कानपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक हैलेट ने उसे भर्ती करने से इंकार कर दिया।
चंदन सिंह निवासी जूही बारादेवी थाना किदवई नगर ने रावतपुर थाना में तहरीर देकर बताया है कि 25 अक्टूबर की रात 10 बजे अपनी बीमार मां की दवा लेने के लिए विनायकपुर मेडिकल स्टोर गया था। मेडिकल स्टोर पर ही विवाद होने के बाद संचालक के विजय सिंह, अमर सिंह, निखिल तिवारी, प्रिंस राज श्रीवास्तव ने जान से मारने की नीयत से हमला बोल दिया। चापड़ से हमले के दौरान उसका अंगूठा कट गया।
तहरीर में बताया है कि मौके से भागने की कोशिश की तो घेर कर सभी ने चापड़ से हमला बोल दिया। जिससे सर और गर्दन में गंभीर चोटें आई है। पेट की आंते बाहर निकल गई थी। मौके पर भीड़ इकट्ठा होने के बाद चापड़ लहराते हुए निकल गए। अभिजीत का मित्र आयुष मौके से निकल रहा था। जिसने घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। मां नेहा सिंह ने बताया कि अभी अभिजीत की हालत गंभीर बनी हुई है। जिसके पेट की आंते बाहर निकल गई थी। सर पर भी गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने पुलिस पर आरोपियों के साथ मिली भगत करने का आरोप लगाया है।
