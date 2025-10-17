पटाखों का अवैध भंडारण: घर के अंदर से बरामद हुआ डेढ़ सौ कुंतल विस्फोटक, दो फरार

उत्तर प्रदेश के कानपुर का मेस्टन रोड अति व्यस्ततम मार्गों में से एक है। जहां दिन हो या रात खूब चहल-पहल रहती है। मेस्टन रोड के बीच का डिवाइडर मोटरसाइकिल और वाहनों से बनता है। जो विस्फोटक की दृष्टिकोण से और भी खतरनाक हो जाता है। बड़े चौराहा से कोतवाली होते हुए मेस्टन रोड का मार्ग निकलता है। कोतवाली पुलिस ने राम गोला निवासी मोहम्मद मेराज कुरैशी और उसके भाई अब्दुल रहमान कुरैशी के घर में छापा मारा। मौके पर पटाखों का भंडारण दे पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। 300 कार्टूनों में लगभग डेढ़ सौ कुंतल पटाखा बरामद किया गया। जिसमें अलग-अलग तरह के पटाखे थे।