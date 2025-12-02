Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

यूपी में मेट्रो का फैलेगा जाल, कानपुर, आगरा, लखनऊ में मेट्रो का विस्तार, ये जिले भी आएंगे मेट्रो के नक्शे में

UPMRC plans to expand metro to Kanpur, Agra and Lucknow उत्तर प्रदेश में मेट्रो को लेकर बड़ी योजना तैयार की गई है। लखनऊ में 225 किलोमीटर, कानपुर में 200 किलोमीटर, आगरा में 100 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।‌ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से यह जानकारी दी गई है।‌ जिसके अनुसार [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Dec 02, 2025

मेट्रो का होगा विस्तार फोटो सोर्स- यूपीएमआरसी

फोटो सोर्स- यूपीएमआरसी

UPMRC plans to expand metro to Kanpur, Agra and Lucknow उत्तर प्रदेश में मेट्रो को लेकर बड़ी योजना तैयार की गई है। लखनऊ में 225 किलोमीटर, कानपुर में 200 किलोमीटर, आगरा में 100 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।‌ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से यह जानकारी दी गई है।‌ जिसके अनुसार लखनऊ, कानपुर, आगरा में यूपीएमआरसी मेट्रो का संचालन कर रहा है। यह योजना 2047 को ध्यान में रखकर बनाई गई है। योजना पूरी होने पर अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा।‌ इस संबंध में एक कार्यशाला निदेशालय नगरीय निकाय लखनऊ में आयोजित की गई।‌

क्या कहते हैं प्रबंध निदेशक?

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार के अनुसार उत्तर प्रदेश में मेट्रो परियोजनाएं गृह ऋण जैसी वित्तीय संरचना पर आधारित हैं। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार आधी लागत इक्विटी के रूप में देती हैं। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से 50% ऋण के रूप में मिलता है। आगरा, कानपुर, लखनऊ में प्रस्तावित मेट्रो विस्तार के लिए प्रतिवर्ष करीब 1040 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। एक परियोजना को पूरा होने में 5 साल का समय लगता है। बनारस, प्रयागराज, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी 150-150 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर की योजना बनाई गई है।

2047 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया रोडमैप

उत्तर प्रदेश में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी योजना बनाई है। जिसके अनुसार कानपुर में 200 किलोमीटर मेट्रो दौड़ाने की योजना है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने भविष्य की योजनाओं के संबंध में आयोजित कार्यशाला में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगरा में 100 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क विस्तार की योजना है। इसके साथ ही लखनऊ में 225 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा।

इन शहरों में भी मेट्रो चलाने की तैयारी

यूपीएमआरसी ने गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, झांसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी में भी मेट्रो चलाने की योजना बनाई है। इसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े महानगरों में मेट्रो ट्रेन शहरवासियों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है।‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 08:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / यूपी में मेट्रो का फैलेगा जाल, कानपुर, आगरा, लखनऊ में मेट्रो का विस्तार, ये जिले भी आएंगे मेट्रो के नक्शे में

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उत्तर प्रदेश में मेरठ सबसे ठंडा जिला, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के पास पहुंचा, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

सूरज की गर्मी में तेजी नहीं फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

एक तरफा प्यार: तांत्रिक के माध्यम से पाना चाहता था शादीशुदा प्रेमिका को, मिली खौफनाक मौत

पुलिस की गिरफ्त में तांत्रिक फोटो सोर्स- कानपुर देहात पुलिस
कानपुर

कानपुर 2023 हाई स्कूल टॉपर ने ट्रेन के आगे कूद दी जान, घर में मचा कोहराम, पूछ रहे हैं पिता- क्यों किया ऐसा?

पिता का रो-रोकर बुरा हाल (फोटो सोर्स- पत्रिका और मृतक परिजन)
कानपुर

बीजेपी सांसद और महापौर के बीच तू-तू-मैं-मैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हस्तक्षेप

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मेयर प्रमिला पांडे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना फोटो सोर्स- कानपुर मेयर
कानपुर

UP weather forecast: 13 जिलों पर पड़ेगा दितवाह तूफान का, न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री

दितवाह तूफान का असर फोटो सोर्स-मेटा एआई
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.