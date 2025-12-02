यूपी में मेट्रो का फैलेगा जाल, कानपुर, आगरा, लखनऊ में मेट्रो का विस्तार, ये जिले भी आएंगे मेट्रो के नक्शे में

UPMRC plans to expand metro to Kanpur, Agra and Lucknow उत्तर प्रदेश में मेट्रो को लेकर बड़ी योजना तैयार की गई है। लखनऊ में 225 किलोमीटर, कानपुर में 200 किलोमीटर, आगरा में 100 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।‌ उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से यह जानकारी दी गई है।‌ जिसके अनुसार लखनऊ, कानपुर, आगरा में यूपीएमआरसी मेट्रो का संचालन कर रहा है। यह योजना 2047 को ध्यान में रखकर बनाई गई है। योजना पूरी होने पर अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा।‌ इस संबंध में एक कार्यशाला निदेशालय नगरीय निकाय लखनऊ में आयोजित की गई।‌