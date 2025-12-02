यूपी में मेट्रो का फैलेगा जाल, कानपुर, आगरा, लखनऊ में मेट्रो का विस्तार, ये जिले भी आएंगे मेट्रो के नक्शे में

फोटो सोर्स- यूपीएमआरसी
UPMRC plans to expand metro to Kanpur, Agra and Lucknow उत्तर प्रदेश में मेट्रो को लेकर बड़ी योजना तैयार की गई है। लखनऊ में 225 किलोमीटर, कानपुर में 200 किलोमीटर, आगरा में 100 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से यह जानकारी दी गई है। जिसके अनुसार लखनऊ, कानपुर, आगरा में यूपीएमआरसी मेट्रो का संचालन कर रहा है। यह योजना 2047 को ध्यान में रखकर बनाई गई है। योजना पूरी होने पर अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इस संबंध में एक कार्यशाला निदेशालय नगरीय निकाय लखनऊ में आयोजित की गई।
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार के अनुसार उत्तर प्रदेश में मेट्रो परियोजनाएं गृह ऋण जैसी वित्तीय संरचना पर आधारित हैं। इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार आधी लागत इक्विटी के रूप में देती हैं। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से 50% ऋण के रूप में मिलता है। आगरा, कानपुर, लखनऊ में प्रस्तावित मेट्रो विस्तार के लिए प्रतिवर्ष करीब 1040 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। एक परियोजना को पूरा होने में 5 साल का समय लगता है। बनारस, प्रयागराज, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी 150-150 किलोमीटर मेट्रो कॉरिडोर की योजना बनाई गई है।
उत्तर प्रदेश में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ी योजना बनाई है। जिसके अनुसार कानपुर में 200 किलोमीटर मेट्रो दौड़ाने की योजना है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने भविष्य की योजनाओं के संबंध में आयोजित कार्यशाला में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगरा में 100 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क विस्तार की योजना है। इसके साथ ही लखनऊ में 225 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा।
यूपीएमआरसी ने गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, झांसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, प्रयागराज, वाराणसी में भी मेट्रो चलाने की योजना बनाई है। इसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई बड़े महानगरों में मेट्रो ट्रेन शहरवासियों के लिए लाइफलाइन बन चुकी है।
