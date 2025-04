मोबाइल चैटिंग को लेकर पत्नी से विवाद, पति ने चाकू से खुद को मार किया घायल, मौत

Mobile chatting: Dispute between husband and wife, one dead dies कानपुर में मोबाइल चैटिंग को लेकर पति-पत्नी के बीच ऐसा विवाद हुआ कि एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया । फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

कानपुर•Apr 03, 2025 / 02:33 pm• Narendra Awasthi

Mobile chatting:, Dispute between husband and wife, one dead कानपुर में पति-पत्नी के बीच विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। जब पति ने अपने आपको चाकू से घायल कर लिया। घर वाले प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पारिवारिक जनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना हनुमंत विहार थाना क्षेत्र की है।