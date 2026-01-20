20 जनवरी 2026,

मंगलवार

कानपुर

कानपुर आईआईटी में राजस्थान के रहने वाले पीएचडी छात्र ने की आत्महत्या, जाना था काउंसलिंग के लिए

IIT Kanpur PhD student commits suicide कानपुर आईआईटी में पीएचडी के छात्र ने छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जो राजस्थान के चूरू का रहने वाला था, जिसकी पत्नी और एक बेटी भी आईआईटी परिसर में रहती हैं।

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 20, 2026

आईआईटी कानपुर और मृतक छात्र की फाइल फोटो, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

IIT Kanpur PhD student commits suicide कानपुर आईआईटी में एक छात्र ने आत्महत्या करने के लिए छठी मंजिल से छलांग लगा दी। जिसे प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अर्थ विज्ञान में पीएचडी कर रहा था। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को भी दे दी गई है। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि छात्र डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित था। जिसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही थी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है।

राजस्थान के चूरू का रहने वाला

उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित आईआईटी में अर्थ साइंस से पीएचडी कर रहे रामस्वरूप ईश्वरम निवासी चुरु, राजस्थान आईआईटी की छठी मंजिल से कूद गया। जिसे साथियों ने प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। दोस्तों के अनुसार रामस्वरूप अपनी पत्नी मंजू और 3 साल की बेटी चारु के साथ कॉलेज परिसर में ही रहता था, जो एंजायटी की समस्या से पीड़ित था। जिससे वह तनाव में रहता था।

रामस्वरूप की हो रही थी काउंसलिंग

फिजिशियन ने बताया कि काउंसलिंग के बाद उसे घर भेज दिया गया था। मंगलवार को फिर बुलाया गया था, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली। आईआईटी प्रबंधन की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 2023 में रामस्वरूप ईश्वरम ने आईआईटी ज्वाइन किया था। वह काफी होनहार शोधार्थी थे।

क्या कहते हैं डीसीपी वेस्ट?

डीसीपी वेस्ट कासिम आबीदी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची कल्याणपुर थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। प्राथमिक पूछताछ में जानकारी हुई कि मृतक छात्र डिप्रेशन का शिकार था और उसकी काउंसलिंग भी हो रही थी। पत्नी से भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। ‌

20 Jan 2026 10:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर आईआईटी में राजस्थान के रहने वाले पीएचडी छात्र ने की आत्महत्या, जाना था काउंसलिंग के लिए

