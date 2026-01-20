कानपुर आईआईटी में राजस्थान के रहने वाले पीएचडी छात्र ने की आत्महत्या, जाना था काउंसलिंग के लिए

IIT Kanpur PhD student commits suicide कानपुर आईआईटी में एक छात्र ने आत्महत्या करने के लिए छठी मंजिल से छलांग लगा दी। जिसे प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अर्थ विज्ञान में पीएचडी कर रहा था। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को भी दे दी गई है। डीसीपी वेस्ट ने बताया कि छात्र डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित था। जिसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही थी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है।