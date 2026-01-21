कानपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो छात्रों की मौत, सभी कन्नौज के रहने वाले

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kanpur road accidentकानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो को मृत्यु घोषित कर दिया गया। दो अन्य को अच्छे इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने बताया कि घटना की जानकारी मृतक परिजनों को दे दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। कार किसके नाम है और कार चालक के पास लाइसेंस था कि नहीं? घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें दिख रहा है कि टक्कर के बाद कार चकरघिन्नी की तरह नाच गई। ड्राइवर साइड का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की खबर सुनकर मौके पर पहुंची कल्याणपुर थाना पुलिस ने घायल प्रथम पांडे, आकाश यादव निवासीगण सौरिक, सत्यम पाल निवासी पनियारी पुरवा, आर्यन यादव निवासी इंदरगढ़ को अस्पताल में भर्ती कराया।
अस्पताल में डॉक्टर ने प्रथम पांडे और आकाश यादव को मृत घोषित कर दिया। जबकि आर्यन और सत्यम पाल को अच्छे इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घायल आर्यन ने बताया कि चारों दोस्त 'नारायणा' से बी फार्मा का कोर्स कर रहे हैं और जो दोस्त से मिलने के लिए गए थे। जहां से वापस आते समय पनकी नहर पार करने के बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि पनकी से कल्याणपुर की तरफ आ रही तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हैं। कार में कुल चार लोग थे, जिनमें आर्यन यादव, सत्यम पाल, आकाश यादव और प्रथम पांडे शामिल थे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां आकाश यादव और प्रथम पांडे को मृत घोषित कर दिया गया।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने बताया कि सभी कन्नौज के रहने वाले हैं। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में "नगर अध्यक्ष" लिखा है के सवाल पर उन्होंने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। गाड़ी किसकी है? गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस था कि नहीं? हर चीज पर जांच की जा रही है।
