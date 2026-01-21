कानपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, दो छात्रों की मौत, सभी कन्नौज के रहने वाले

Kanpur road accidentकानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य चलाया। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो को मृत्यु घोषित कर दिया गया। दो अन्य को अच्छे इलाज के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। पुलिस उपायुक्त पश्चिम ने बताया कि घटना की जानकारी मृतक परिजनों को दे दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। कार किसके नाम है और कार चालक के पास लाइसेंस था कि नहीं? घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है।