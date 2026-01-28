जूना अखाड़ा के संरक्षक नारायण गिरी बोले- शंकराचार्य का प्रमाण पत्र मांगने का अधिकार किसी को नहीं।

उत्तर प्रदेश के कानपुर पहुंचे जूना अखाड़ा के संरक्षक और अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण गिरी महाराज ने कहा कि किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह साधु से प्रमाण पत्र मांगे। यह गलत है। शंकराचार्य कौन है और कौन नहीं। यह काशी और अखाड़ा पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ उन्होंने प्रयागराज में हुए विवाद के संबंध में कहा कि शंकराचार्य के साथ चलने वाले छोटे-छोटे बच्चे बयान दे रहे हैं। इन नाबालिक बच्चों को इसकी समझ नहीं है। लेकिन शंकराचार्य को समझाना चाहिए। वायरल वीडियो में यह भी दिखाई पड़ रहा है कि बटूक पुलिस के साथ हाथापाई की। दोनों तरफ से गलतियां हुई है।