नवरात्रि में छुपा हर्बल मार्केट का सीक्रेट, नेपाल की जड़ी-बूटियों की बढ़ी डिमांड, युवाओं की पहली पसंद बना हर्बल प्रोडक्ट

कारोबारी बताते हैं कि कोरोना महामारी के बाद लोगों में आयुर्वेद और इम्युनिटी बढ़ाने वाले उत्पादों की ओर रुझान तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि गिलोय जूस, आंवला कैप्सूल, इम्युनिटी चाय, हर्बल टूथपेस्ट और यहां तक कि हर्बल लड्डुओं की मांग सबसे अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि युवा वर्ग भी अब इस लहर से जुड़ चुका है। पहले जहां आयुर्वेद को बुजुर्गों तक सीमित माना जाता था। वहीं अब हर्बल हेयर ऑयल, शैंपू और फेसवॉश युवाओं की पहली पसंद बन गए हैं। दि किराना मर्चेंट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज अलंकार का कहना है कि कोरोना काल ने लोगों को देसी इलाज की अहमियत फिर से याद दिलाई। नतीजा यह हुआ कि आयुर्वेदिक उत्पादों की बिक्री में अप्रत्याशित तेजी दर्ज की गई है।