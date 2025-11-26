Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: दिसंबर, जनवरी, और फरवरी में कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनें नहीं चलेंगी

North Central Railway Announcement उत्तर मध्य रेलवे ने कोहरे और खराब मौसम के कारण कानपुर-नई दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी ट्रेन सहित 10 जोड़ी ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। जिसमें बरौनी-ग्वालियर, झांसी-लखनऊ इंटरसिटी और आगरा फोर्ट-लखनऊ जैसी ट्रेनें शामिल हैं। 

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 26, 2025

मौसम की खराबी का असर ट्रेन के परिचालन पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका)

North Central Railway Announcement: भारतीय रेल ने 10 जोड़ी गाड़ियों को दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पूरी तरह निरस्त करने का की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त आठ जोड़ी ट्रेनों की आवृत्ति में कमी की गई है। उत्तर मध्य रेलवे ने यह जानकारी दी है‌। जारी सूचना के अनुसार ट्रेन नंबर 11123 को 1 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। जबकि 11124 बरौनी-ग्वालियर को 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक के लिए रद्द किया गया है।

लखनऊ-झांसी इंटरसिटी, कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी, आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटरसिटी भी रद्द 

उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 11109 और ट्रेन नंबर 11110 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और लखनऊ के बीच चलने वाली इंटरसिटी को 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए निरस्त किया गया है। जबकि ट्रेन नंबर 12033 और ट्रेन नंबर 12034 नई दिल्ली से कानपुर के बीच आने-जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच रद्द किया गया है। ट्रेन नंबर 12180 और 12179 आगरा पोर्ट और लखनऊ के बीच आने-जाने वाली ट्रेन को 6 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच कैंसिल किया गया है।

नई दिल्ली, गोरखपुर, कानपुर सेंट्रल, काठगोदाम, हटिया, सांतरागाछी, कोलकाता से संबंधित ट्रेनें भी कैंसिल

इसके अतिरिक्त ट्रेन नंबर 12595 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल को 1 दिसंबर 2025 से 12 फरवरी 2026 तक के लिए निरस्त किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 12596 आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर 2 दिसंबर 2025 से 13 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल 8 दिसंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक और ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम 9 दिसंबर से 24 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 12873 हटिया-आनंद विहार टर्मिनल 1 दिसंबर से 26 फरवरी 2026 तक और 12874 आनंद विहार टर्मिनल-हटिया 2 दिसंबर से 27 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। जबकि ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार टर्मिनल 1 दिसंबर से 2 मार्च तक और ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार टर्मिनल-सांतरागाछी 2 दिसंबर से 3 मार्च तक नहीं चलेगी।

इन ट्रेनों को भी किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर और 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन 1 दिसंबर से 25 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। जबकि ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेन 5 दिसंबर से 27 फरवरी 2026 तक और ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 7 दिसंबर से 1 मार्च 2026 तक नहीं चलेगी। और अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 या रेल मदद मोबाइल ऐप से संपर्क कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की बंपर भर्ती, बनाई गई वरीयता सूची, करें ऑनलाइन आवेदन
उन्नाव
जिलाधिकारी गौरांग राठी (फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 09:15 pm

Published on:

26 Nov 2025 09:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: दिसंबर, जनवरी, और फरवरी में कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनें नहीं चलेंगी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संयुक्त पुलिस आयुक्त का महिला आयोग की सदस्या को नोटिस, लिखा- आपको थाना के निरीक्षण का अधिकार नहीं

राज्य महिला आयोग की सदस्या अनीता गुप्ता (फोटो सोर्स- X अनीता गुप्ता)
कानपुर

दो भाइयों के ऊपर से निकला ट्रक, सिर धड़ से हो गया अलग, भीड़ ने ड्राइवर को पीटा

कानपुर

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का कानपुर सबसे ठंडा जिला, देखें टॉप के पांच सबसे ठंडे जिले

ठंड में अलाव का सहारा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

सुरक्षा एजेंसियों के रेडार पर एनजीओ, जांच में खुलासा, हुई टेरर फंडिंग, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, अब संचालकों की तलाश

एनजीओ के माध्यम से टेरर फंडिंग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिखर ध्वज: जानें कहां बना, वजन कितना और बनाने में किन कपड़ों का इस्तेमाल किया गया?

श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर में फहराया गया धर्म ध्वजा (फोटो सोर्स- श्री राम जन्मभूमि)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.