उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: दिसंबर, जनवरी, और फरवरी में कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनें नहीं चलेंगी

इसके अतिरिक्त ट्रेन नंबर 12595 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल को 1 दिसंबर 2025 से 12 फरवरी 2026 तक के लिए निरस्त किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 12596 आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर 2 दिसंबर 2025 से 13 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल 8 दिसंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक और ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम 9 दिसंबर से 24 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 12873 हटिया-आनंद विहार टर्मिनल 1 दिसंबर से 26 फरवरी 2026 तक और 12874 आनंद विहार टर्मिनल-हटिया 2 दिसंबर से 27 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। जबकि ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार टर्मिनल 1 दिसंबर से 2 मार्च तक और ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार टर्मिनल-सांतरागाछी 2 दिसंबर से 3 मार्च तक नहीं चलेगी।