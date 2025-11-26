उत्तर मध्य रेलवे की घोषणा: दिसंबर, जनवरी, और फरवरी में कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस सहित 20 ट्रेनें नहीं चलेंगी

फोटो सोर्स- पत्रिका)
North Central Railway Announcement: भारतीय रेल ने 10 जोड़ी गाड़ियों को दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पूरी तरह निरस्त करने का की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त आठ जोड़ी ट्रेनों की आवृत्ति में कमी की गई है। उत्तर मध्य रेलवे ने यह जानकारी दी है। जारी सूचना के अनुसार ट्रेन नंबर 11123 को 1 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। जबकि 11124 बरौनी-ग्वालियर को 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक के लिए रद्द किया गया है।
उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 11109 और ट्रेन नंबर 11110 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और लखनऊ के बीच चलने वाली इंटरसिटी को 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक के लिए निरस्त किया गया है। जबकि ट्रेन नंबर 12033 और ट्रेन नंबर 12034 नई दिल्ली से कानपुर के बीच आने-जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच रद्द किया गया है। ट्रेन नंबर 12180 और 12179 आगरा पोर्ट और लखनऊ के बीच आने-जाने वाली ट्रेन को 6 दिसंबर से 28 फरवरी के बीच कैंसिल किया गया है।
इसके अतिरिक्त ट्रेन नंबर 12595 गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल को 1 दिसंबर 2025 से 12 फरवरी 2026 तक के लिए निरस्त किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 12596 आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर 2 दिसंबर 2025 से 13 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल 8 दिसंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक और ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम 9 दिसंबर से 24 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 12873 हटिया-आनंद विहार टर्मिनल 1 दिसंबर से 26 फरवरी 2026 तक और 12874 आनंद विहार टर्मिनल-हटिया 2 दिसंबर से 27 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। जबकि ट्रेन नंबर 22857 संतरागाछी-आनंद विहार टर्मिनल 1 दिसंबर से 2 मार्च तक और ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार टर्मिनल-सांतरागाछी 2 दिसंबर से 3 मार्च तक नहीं चलेगी।
ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर और 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन 1 दिसंबर से 25 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी। जबकि ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेन 5 दिसंबर से 27 फरवरी 2026 तक और ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी 7 दिसंबर से 1 मार्च 2026 तक नहीं चलेगी। और अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 या रेल मदद मोबाइल ऐप से संपर्क कर सकते हैं।
