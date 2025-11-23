आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की बंपर भर्ती, बनाई गई वरीयता सूची, करें ऑनलाइन आवेदन

फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव
Bumper recruitment of Anganwadi workers and assistants उन्नाव में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। कुल 1312 जगह खाली है। जिनमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित लोगों की संख्या अलग-अलग है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि 317 पद अनुसूचित जाति, 352 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 643 अनारक्षित है। जिनमें केवल महिला अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। वरीयता सूची के लिए 6 श्रेणियां बनाई गई है। जिसमें बीपीएल और एपीएल के लोग शामिल हैं। जिसके आवेदन के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा, योग्यता, कहां से आवेदन कर सकते हैं के विषय में भी जानकारी दी गई है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के 16 विकासखंड और शहर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को https://upanganwadibharti.in पर आवेदन करना होगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती होगी। इसके लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी। न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष होगी। मेरिट के आधार पर इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक से प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी।
आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है। असोहा में कुल 88 पद भरे जाएंगे। जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 18 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 है। जबकि अनारक्षित 44 हैं। इसी प्रकार औरास में 114, बांगरमऊ में 64, बिछिया में 102, बीघापुर में 54, फतेहपुर 84 में 55, गंज मुरादाबाद में 59, मियागंज में 93, नवाबगंज में 77, पुरवा में 46, हसनगंज में 80, हिलौली में 69, सिकंदरपुर सिरौसी में 109, सिकंदरपुर करण में 152, सुमेरपुर में 40, सफीपुर में 45 और उन्नाव शहर में 65 स्थान रिक्त हैं। इस प्रकार कुल 1312 जगह खाली है। जिनमें 317 अनुसूचित जाति और 352 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 643 अनारक्षित हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 दिसंबर है।
वरीयता के लिए कुल छह श्रेणियां बनाई गई है। जिसमें सबसे पहले बीपीएल वर्ग की विधवाओं को शामिल किया गया है। दूसरी श्रेणी में बीपीएल वर्ग की तलाकशुदा या परित्यक्ताओं की है। तीसरी वरीयता बीपीएल अभ्यर्थियों को होगी। चौथी वरीयता एपीएल विधवा को मिलेगी। पांचवीं वरीयता एपीएल कार्ड धारक की तलाकशुदा और परित्यक्ताओं को मिलेगी। छठी वरीयता एपीएल कार्ड धारकों को शामिल किया गया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि निवास और जाति प्रमाण पत्र तहसील के ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर वाले ही माने जाएंगे। जिनका ऑनलाइन सत्यापन हो सके। यही स्थिति गरीबी रेखा के आय प्रमाण पत्र में भी लागू होगी। आवेदन कार्यकत्री की उम्र 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाई स्कूल अंक तालिका में लिखी गई जन्म तिथि को ही माना जाएगा। आवेदनकत्री को अपने ही गांव या वार्ड से आवेदन करना होगा।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग