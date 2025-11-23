आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की बंपर भर्ती, बनाई गई वरीयता सूची, करें ऑनलाइन आवेदन

आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है। असोहा में कुल 88 पद भरे जाएंगे। जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 18 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 है। जबकि अनारक्षित 44 हैं। इसी प्रकार औरास में 114, बांगरमऊ में 64, बिछिया में 102, बीघापुर में 54, फतेहपुर 84 में 55, गंज मुरादाबाद में 59, मियागंज में 93, नवाबगंज में 77, पुरवा में 46, हसनगंज में 80, हिलौली में 69, सिकंदरपुर सिरौसी में 109, सिकंदरपुर करण में 152, सुमेरपुर में 40, सफीपुर में 45 और उन्नाव शहर में 65 स्थान रिक्त हैं। इस प्रकार कुल 1312 जगह खाली है। जिनमें 317 अनुसूचित जाति और 352 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 643 अनारक्षित हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 दिसंबर है।