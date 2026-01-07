UP warning: 48 घंटे के लिए चेतावनी, 39 जिलों के लिए ऑरेंज और 28 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

UP weather warning बिगड़ते मौसम को लेकर आईएमडी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। इसी क्रम में 39 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार इन जिलों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। 28 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि आज दोपहर कानपुर मंडल में बादल छाए हुए हैं। अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है। उनका कहना है कि कोहरा और धुंध का असर बना रहेगा।