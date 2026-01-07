UP warning: 48 घंटे के लिए चेतावनी, 39 जिलों के लिए ऑरेंज और 28 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

फोटो सोर्स- पत्रिका
UP weather warning बिगड़ते मौसम को लेकर आईएमडी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। इसी क्रम में 39 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार इन जिलों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। 28 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि आज दोपहर कानपुर मंडल में बादल छाए हुए हैं। अगले 24 से 48 घंटे तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है। उनका कहना है कि कोहरा और धुंध का असर बना रहेगा।
मौसम विभाग ने 39 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें बांदा, फतेहपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इटावा, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, हरदोई, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और उसके आसपास के इलाके शामिल हैं। इन जिलों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
जबकि चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, कासगंज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, एटा, चंदौली, आगरा, फिरोजाबाद, बनारस, मैनपुरी, संत रविदास नगर, अमरोहा, शाहजहांपुर, जौनपुर, संभल, गाजीपुर, बदायूं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, और देवरिया के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
जबकि फतेहपुर, बहराइच, अयोध्या, हमीरपुर, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, मथुरा, हाथरस, हरदोई, कासगंज, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, कन्नौज, आगरा, संत कबीर नगर, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, बस्ती, कानपुर नगर, मैनपुरी, इटावा, कुशीनगर, उन्नाव, महाराजगंज, लखनऊ, औरैया, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, अमेठी, बदायूं, जालौन, सुल्तानपुर, श्रावस्ती और उसके आसपास के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में शीत दिवस का अलर्ट है।
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कानपुर मंडल में पर 12 बजे तक आसमान में बादल छाए हैं, धूप का नामोनिशान नहीं है और अगले 24 से 48 घंटे में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है। बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। धुंध और कोहरे का असर बना रहेगा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी जीरो से 20 मीटर के बीच बनी हुई है।
