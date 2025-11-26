सुरक्षा एजेंसियों के रेडार पर एनजीओ, जांच में खुलासा, हुई टेरर फंडिंग, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, अब संचालकों की तलाश

सुरक्षा एजेंसी को जांच में पता चला कि गलत काम करने वाले बंद पड़े एनजीओ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और रजिस्ट्रेशन ऑफिस से संपर्क करके उनकी फाइलों को निकलवा लेते हैं। इसके बाद इनके बैंक अकाउंट को भी अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। जिसके माध्यम से गैर कानूनी लेन-देन किया जाता है। इस प्रकार के दो अकाउंट सामने आए हैं। बंद पड़े एनजीओ को दोबारा शुरू करा लेते हैं। बैंक अकाउंट को भी जुगाड़ से अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। गैर कानूनी कार्य करने वाले ऐसे एनजीओ को प्राथमिकता देते हैं जिनके संचालक की मौत हो चुकी हो। उल्लेखनीय है कि समिति के जिम्मेदार सदस्यों के मरने के बाद भी बैंक अकाउंट चलता रहता है। इस तरह के अब तक दो एनजीओ सामने आए हैं।