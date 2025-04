नर्सिंग की छात्रा ने कॉलेज गेट पर किया आत्मदाह का प्रयास, शिकायत डीएम तक पहुंची

Nursing student attempted self immolation at college gate, complaint to DM कानपुर में नर्सिंग की छात्रा ने कॉलेज गेट पर आत्मदाह का प्रयास किया। यह देख मौके पर हड़कंप मच गया है। कॉलेज प्रबंधन ने फीस के नाम पर छात्रा को बैक परीक्षा में नहीं बैठने दिया। ‌

कानपुर•Apr 17, 2025 / 07:00 pm• Narendra Awasthi

Nursing student attempted self immolation at college gate, complaint to DM कानपुर में कॉलेज प्रबंधन की मनमानी से क्षुब्ध छात्रा ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। छात्रा का आरोप है कि बैक पेपर देने के नाम पर उससे पांच हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। न देने पर उन्हें पेपर नहीं देने दिया गया। उसका साल खराब कर दिया गया। इस संबंध में छात्रा ने जिलाधिकारी से बातचीत की। उन्होंने सोमवार को बुलाया है। मामला चौबेपुर स्थित एक नर्सिंग कॉलेज का है।