पीयूष जैन को नहीं मिली राहत, 7 सितंबर तक जेल में रहना होगा

Piyush Jain: कानपुर इत्र कारोबारी पीयूष जैन का मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब पीयूष जैन को 7 सितंबर तक जेल में रहना होगा।

इत्र कारोबारी से बरामद 197 करोड़ रुपए के मामले में फिलहाल पीयूष जैन को कोई राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। स्पेशल सीजेएम की कोर्ट ने सुनवाई करके बुधवार को पीयूष जैन की न्यायिक रिमांड सात सितंबर तक बढ़ा दी है। फिलहाल उसे जेल में ही रहना है। उधर हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित कर लिया है। फिलहाल बरामद सोना व पैसे के मामले में अब सुनवाई एक साथ होगी।

Piyush Jain not get relief remain in jail till 7 September