राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे परौंख, पीएम मोदी भी साथ, निभाया भाभी से किया वादा

President Visit: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपने पैतृक गांव परौंख पहुंचे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। राष्ट्रपति यहां पीएम के साथ दो घंटे बिताएंगे।

देश के राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात स्थित अपने गांव परौंख पहुंचे। गांव में ग्रामीणों और अपनों ने उनका भव्‍य स्‍वागत हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांव पहुंचकर सबसे पहले पथरी देवी मंदिर में माथा टेका। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दर्शन किए। राष्‍ट्रप‍ति बनने के बाद अपने गांव का यह उनका दूसरा दौरा है। उन्होंने ग्रामीणों और अपनी भाभी से किए वादे को पूरा किया। राष्ट्रपति के आगमन के लिए पूरे गांव को दूल्हन की तरह सजाया गया।

President Kovind in His Village Paraunkh With PM Modi and CM Yogi