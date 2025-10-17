Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

राहुल गांधी के काफिले में तकनीकी खराबी से हड़कंप, सुरक्षा एस्कॉर्ट गाड़ी बॉर्डर पर हुई बंद; अधिकारियों ने तुरंत संभाला मोर्चा

Rahul Gandhi Fatehpur Visit: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। काफिले में शामिल कानपुर ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी छिवली गांव के पास खराब हो गई, जिससे कुछ देर के लिए बाधा उत्पन्न हुई।

कानपुर

image

Mohd Danish

Oct 17, 2025

rahul gandhi fatehpur visit security lapse escort car breakdown

राहुल गांधी के काफिले में तकनीकी खराबी से हड़कंप | Image Source - 'FB' @rahulgandhi

Rahul gandhi fatehpur visit security lapse: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक सामने आई। फतेहपुर बॉर्डर के छिवली गांव के पास राहुल गांधी के काफिले में शामिल कानपुर ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिससे काफिले में कुछ देर के लिए बाधा उत्पन्न हुई।

काफिले में चल रही दो गाड़ियों में एक हुई फेल

राहुल गांधी के सुरक्षा काफिले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दो गाड़ियां शामिल थीं। इनमें से एक गाड़ी छिवली गांव के पास खराब हो गई। इस घटना से काफिले की गति धीमी हो गई और सुरक्षा अधिकारियों को तुरंत स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा।

सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत लिया एक्शन

सुरक्षा अधिकारियों ने तत्परता दिखाई और खराब हुई गाड़ी को तुरंत हटवाया। इसके बाद काफिले ने सामान्य गति से आगे बढ़ना शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि गाड़ी की खराबी के कारण कोई बड़ा सुरक्षा खतरा नहीं था, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था में कुछ खामियों को उजागर कर दिया।

स्थानीय लोगों ने देखा घटनाक्रम

स्थानीय लोगों ने बताया कि राहुल गांधी के काफिले में अचानक रुकावट होने के कारण कुछ देर के लिए रास्ते पर हलचल मची। पुलिस और सुरक्षा टीम स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रही और काफिला समय पर आगे बढ़ गया।

Published on:

17 Oct 2025 12:31 pm

