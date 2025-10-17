राहुल गांधी के काफिले में तकनीकी खराबी से हड़कंप, सुरक्षा एस्कॉर्ट गाड़ी बॉर्डर पर हुई बंद; अधिकारियों ने तुरंत संभाला मोर्चा

राहुल गांधी के काफिले में तकनीकी खराबी से हड़कंप | Image Source - 'FB' @rahulgandhi
Rahul gandhi fatehpur visit security lapse: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक सामने आई। फतेहपुर बॉर्डर के छिवली गांव के पास राहुल गांधी के काफिले में शामिल कानपुर ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिससे काफिले में कुछ देर के लिए बाधा उत्पन्न हुई।
राहुल गांधी के सुरक्षा काफिले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दो गाड़ियां शामिल थीं। इनमें से एक गाड़ी छिवली गांव के पास खराब हो गई। इस घटना से काफिले की गति धीमी हो गई और सुरक्षा अधिकारियों को तुरंत स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा।
सुरक्षा अधिकारियों ने तत्परता दिखाई और खराब हुई गाड़ी को तुरंत हटवाया। इसके बाद काफिले ने सामान्य गति से आगे बढ़ना शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि गाड़ी की खराबी के कारण कोई बड़ा सुरक्षा खतरा नहीं था, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था में कुछ खामियों को उजागर कर दिया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि राहुल गांधी के काफिले में अचानक रुकावट होने के कारण कुछ देर के लिए रास्ते पर हलचल मची। पुलिस और सुरक्षा टीम स्थिति को नियंत्रित करने में सफल रही और काफिला समय पर आगे बढ़ गया।
