राहुल गांधी के काफिले में तकनीकी खराबी से हड़कंप, सुरक्षा एस्कॉर्ट गाड़ी बॉर्डर पर हुई बंद; अधिकारियों ने तुरंत संभाला मोर्चा

Rahul gandhi fatehpur visit security lapse: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक सामने आई। फतेहपुर बॉर्डर के छिवली गांव के पास राहुल गांधी के काफिले में शामिल कानपुर ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी अचानक खराब हो गई, जिससे काफिले में कुछ देर के लिए बाधा उत्पन्न हुई।