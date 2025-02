कानपुर‌ देहात‌: राजस्थान से प्रयागराज जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त, वृद्ध पति-पत्नी की मौत, बेटे-बहु सहित चार घायल

Rajasthani Car and truck collide, husband and wife die, four injured कानपुर देहात में हुए दर्दनाक हादसे में प्रयागराज संगम जा रहे पति-पत्नी की मौत हो गई। जबकि बेटे बहुत सहित चार लोग घायल है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर देहात पुलिस ने बताया कि कार की अज्ञात ट्रक से टक्कर हुई है। ‌

कानपुर•Feb 03, 2025 / 07:48 pm• Narendra Awasthi

Rajasthani Car and truck collide, husband and wife die, four injured कानपुर में चालक को झपकी लगी और कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। जबकि चार अन्य घायल है। घायलों में मृतक पुत्र ने बताया कि वह सभी महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। कानपुर देहात पुलिस ने बताया कि कार में कुल 6 लोग सवार थे। जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर कानपुर हाईवे के पास की है।