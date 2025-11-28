श्री प्रकाश जायसवाल का राजनीतिक सफर: तीन बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व, कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी भी मिली

Shri Prakash Jaiswal passes away कानपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के निधन की खबर सुनते ही कांग्रेसियों में शोक की लहर दौड़ गई। प्रदेश अध्यक्ष ने श्री प्रकाश जायसवाल के निधन पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का कानपुर और यूपी की राजनीति में योगदान अविस्मरणीय है।‌ पूर्व जिलाध्यक्ष मानेश दीक्षित ने भी शोक प्रकट किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल काफी समय से बीमार चल रहे थे। आज अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें देर शाम कार्डियोलॉजी ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया।