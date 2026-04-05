6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:गर्मी में सफर होगा आसान: कानपुर-कोलकाता व झांसी-आसनसोल के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Summer Special Trains:गर्मी में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कानपुर-कोलकाता और झांसी-आसनसोल के बीच विशेष ट्रेनों का संचालन होगा। अप्रैल से जून तक चलने वाली इन ट्रेनों से यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 05, 2026

Indian Railways Special Train:गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। कानपुर से कोलकाता और झांसी से आसनसोल के बीच दो जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। अप्रैल से जून के बीच अलग-अलग दिनों में चलने वाली इन ट्रेनों से हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर गर्मी की छुट्टियों और शादी-ब्याह के सीजन में बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में यह कदम बेहद कारगर साबित होगा और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।

कानपुर-कोलकाता स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04157 प्रत्येक सोमवार को कानपुर सेंट्रल से दोपहर 1 बजे रवाना होगी और अगले दिन कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04158 सात अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक मंगलवार को कोलकाता से सुबह 7:10 बजे चलेगी और अगले दिन कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। इस ट्रेन के संचालन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान टिकटों की कमी की समस्या को कम करने में यह ट्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

झांसी-आसनसोल के बीच भी चलेगी स्पेशल ट्रेन

इसी क्रम में झांसी से आसनसोल के बीच भी विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ट्रेन संख्या 04185 आठ अप्रैल से 28 जून तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को सुबह 9:20 बजे झांसी से रवाना होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04186 नौ अप्रैल से 29 जून तक आसनसोल से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को संचालित होगी, जो सुबह 5:10 बजे झांसी पहुंचेगी। यह सेवा बुंदेलखंड और पूर्वी भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी और आवागमन को आसान बनाएगी।

गर्मी में बढ़ती भीड़ को मिलेगा सहारा

गर्मी के मौसम में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, जिससे लंबी वेटिंग लिस्ट और टिकटों की समस्या सामने आती है। ऐसे में इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए राहतभरा कदम साबित होगा। रेलवे का मानना है कि इससे भीड़ को संतुलित करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को इस फैसले से विशेष लाभ होगा। साथ ही यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में भी सुविधा मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम बनेगी।

बेहतर सुविधाओं का भी किया गया प्रबंध

रेल प्रशासन ने इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। ट्रेनों में पर्याप्त कोच लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को जगह मिल सके। इसके अलावा सफाई, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर समय पर टिकट बुक कर लें। इससे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि अनावश्यक परेशानी से भी बचा जा सकेगा और सभी को आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

summer special train

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Apr 2026 12:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:गर्मी में सफर होगा आसान: कानपुर-कोलकाता व झांसी-आसनसोल के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:43 लाख लेकर गायब ‘किडनी सिंडिकेट’! अमृतसर मरीज का फूट पड़ा दर्द, वायरल हुआ वीडियो

कानपुर

Kanpur News : डॉक्टर बना एंबुलेंस चालक! साउथ अफ्रीकन महिला का इलाज करते दिखा, वीडियो और फोटो वायरल

कानपुर

सूखे नाले में मिले प्रेमी-प्रेमिका की लाश, सल्फास की गोलियों ने खोला मौत का राज, 27 मार्च से थे लापता

जंगल में मिली लाशों ने बढ़ाया रहस्य!
कानपुर

IMD Update:यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कानपुर में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में राहत

कानपुर

Kanpur News:दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट, वीडियो वायरल, पुलिस ने शांति भंग में की कार्रवाई

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.