Kanpur News:गर्मी में सफर होगा आसान: कानपुर-कोलकाता व झांसी-आसनसोल के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

Indian Railways Special Train:गर्मी के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है। कानपुर से कोलकाता और झांसी से आसनसोल के बीच दो जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। अप्रैल से जून के बीच अलग-अलग दिनों में चलने वाली इन ट्रेनों से हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर गर्मी की छुट्टियों और शादी-ब्याह के सीजन में बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने में यह कदम बेहद कारगर साबित होगा और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा।
रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04157 प्रत्येक सोमवार को कानपुर सेंट्रल से दोपहर 1 बजे रवाना होगी और अगले दिन कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04158 सात अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक मंगलवार को कोलकाता से सुबह 7:10 बजे चलेगी और अगले दिन कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। इस ट्रेन के संचालन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान टिकटों की कमी की समस्या को कम करने में यह ट्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।
इसी क्रम में झांसी से आसनसोल के बीच भी विशेष ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ट्रेन संख्या 04185 आठ अप्रैल से 28 जून तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को सुबह 9:20 बजे झांसी से रवाना होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 04186 नौ अप्रैल से 29 जून तक आसनसोल से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को संचालित होगी, जो सुबह 5:10 बजे झांसी पहुंचेगी। यह सेवा बुंदेलखंड और पूर्वी भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगी और आवागमन को आसान बनाएगी।
गर्मी के मौसम में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, जिससे लंबी वेटिंग लिस्ट और टिकटों की समस्या सामने आती है। ऐसे में इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए राहतभरा कदम साबित होगा। रेलवे का मानना है कि इससे भीड़ को संतुलित करने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को इस फैसले से विशेष लाभ होगा। साथ ही यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में भी सुविधा मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम बनेगी।
रेल प्रशासन ने इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने की बात कही है। ट्रेनों में पर्याप्त कोच लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को जगह मिल सके। इसके अलावा सफाई, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर समय पर टिकट बुक कर लें। इससे न केवल यात्रा आसान होगी बल्कि अनावश्यक परेशानी से भी बचा जा सकेगा और सभी को आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा।
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