Kanpur News:गर्मी में सफर होगा आसान: कानपुर-कोलकाता व झांसी-आसनसोल के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 04157 प्रत्येक सोमवार को कानपुर सेंट्रल से दोपहर 1 बजे रवाना होगी और अगले दिन कोलकाता पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04158 सात अप्रैल से 30 जून तक प्रत्येक मंगलवार को कोलकाता से सुबह 7:10 बजे चलेगी और अगले दिन कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। इस ट्रेन के संचालन से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान टिकटों की कमी की समस्या को कम करने में यह ट्रेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।