किशोरी की आत्महत्या: परिजनों ने शोहदे के नाम पर किया गुमराह, पुलिस जांच में यह सच्चाई आई सामने

Teenager suicide, truth came out in police Inquiry कानपुर में किशोरी की आत्महत्या करने के मामले में परिजनों द्वारा बताई गई कहानी झूठी निकली। पुलिस जांच में सामने आया कि किशोरी ने आत्महत्या की थी। लेकिन परिजनों ने यह नहीं बताया कि मृतका लड़के से प्रेम करती थी। जिस पर घर वाले परेशान करने का आरोप लगाया था। आत्महत्या से पहले उसने अपने हथेली पर लिखा- 'गुलशन आई मिस यू"। जबकि घर वालों ने बताया था कि पड़ोस में रहने वाले युवक से परेशान होकर बेटी ने आत्महत्या कर ली। भाई ने भी यही कहानी बताई थी। ‌परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से भी इंकार कर दिया था। लेकिन मामला संदिग्ध होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र की है।‌