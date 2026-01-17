मौत के आखिरी 30 सेकंड, मम्मी ने पापा को सफेद दवा पिलाई…और सांस बंद हो गई, कम्बल के नीचे छिपी बेटी ने देखा पिता का आखिरी पल

इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब प्रतीक की 7 साल की बेटी ने कोर्ट में बयान दिया। बच्ची ने बताया कि मम्मी नेहा और आयुष अंकल ने पापा को सफेद रंग का कुछ घोलकर पिलाया, जिसके बाद उनके खर्राटे बंद हो गए। उसने यह भी बताया कि मां ने उसे धमकाकर कहा था कि पापा के बारे में किसी से पूछोगी तो काटकर बाहर फेंक देंगे। बच्ची ने बताया कि उसने यह सब कंबल के नीचे छिपकर देखा था।