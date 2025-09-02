कभी न भूलने वाला दर्द दे गया जाम… भीषण जाम में फंसी गाड़ी, अस्पताल पहुंचने से पहले 2 मरीजों की मौत

सचेंडी थानाक्षेत्र की पीआरवी 1570 में तैनात कांस्टेबल मुकेश यादव व अजीत कुमार ने बताया कि दीपू चौहान ढाबे के पास सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को एक वाहन ने टक्कर मार दी थी. इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने डॉयल-122 पर सूचना दी, जिसके बाद पीआरवी में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पीआरवी बुजुर्ग को लेकर हैलट जा रही थी। इसी बीच पुलिस की गाड़ी एलएलआर मेट्रो स्टेशन के पास लगे जाम में फंस गई। समय से उपचार न होने के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई।