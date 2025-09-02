Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कानपुर

कभी न भूलने वाला दर्द दे गया जाम… भीषण जाम में फंसी गाड़ी, अस्पताल पहुंचने से पहले 2 मरीजों की मौत

बारिश के बीच सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। लेकिन, कानपुर में लगा भीषण जाम दो परिवारों को जीवन भर का दर्द दे गया। क्योंकि इन दो परिवारों ने इस जाम में अपनों को खो दिया।

कानपुर

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 02, 2025

AI Generated Symbolic Image.

बारिश के बीच सड़कों पर जाम लगना आम बात हो गई है। लेकिन, कानपुर में लगा भीषण जाम दो परिवारों को जीवन भर का दर्द दे गया। क्योंकि इन दो परिवारों ने इस जाम में अपनों को खो दिया। दोनों मरीजो के वाहन जाम में ही फंसे रहे और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई।

कानपुर के शुक्लागंज में रहने वाले मुन्ना को सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ। लेकिन, जैसे-जैसे समय बीती यह दर्द बढ़ता गया। परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए ले जाने के लिए आटोरिक्शा बुक किया। उन्हें कॉर्डियोलॉजी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए परिजन घर से निकले। ऑटो एलएलआर मेट्रो स्टेशन पहुंची तो जाम में फंस गई। इधर मुन्ना ऑटो में दर्द से बेहाल थे। परिजन उनके सीने में हाथ फेरकर उन्हें दिलासा देते रहे। लेकिन, जैसे-जैसे समय बढ़ रहा था मुन्ना कि सांसे घटती जा रहीं थी

ये भी पढ़ें

आउटसोर्स कर्मचारियों की सीधे भर्ती करेगी सरकार, 16 से 20 हजार सैलरी, PF-ESIC की मिलेगी सुविधा
लखनऊ
image

10 मिनट का सफर 30 मिनट में तय हुआ

जाम न खुलने पर परिवार का एक युवक ट्रैफिक खुलवाने लगा। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऑटो को एक किमी की दूरी तय करने में 30 मिनट लग गए। जबकि, सामान्य तौर पर यह दूरी तय करने में 10-15 मिनट का समय लगता है।

पुलिस वाहन में घायल की मौत

सचेंडी थानाक्षेत्र की पीआरवी 1570 में तैनात कांस्टेबल मुकेश यादव व अजीत कुमार ने बताया कि दीपू चौहान ढाबे के पास सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को एक वाहन ने टक्कर मार दी थी. इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने डॉयल-122 पर सूचना दी, जिसके बाद पीआरवी में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पीआरवी बुजुर्ग को लेकर हैलट जा रही थी। इसी बीच पुलिस की गाड़ी एलएलआर मेट्रो स्टेशन के पास लगे जाम में फंस गई। समय से उपचार न होने के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 04:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कभी न भूलने वाला दर्द दे गया जाम… भीषण जाम में फंसी गाड़ी, अस्पताल पहुंचने से पहले 2 मरीजों की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट