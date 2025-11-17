यह डॉक्टर भी 2013 में हुआ था गायब, अब कानपुर में तैनात, सऊदी अरब रिटर्न को पूछताछ के लिए बुलाया गया

This doctor also disappeared in 2013 दिल्ली में हुए विस्फोट के मामले में जांच एजेंसी के सामने कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी का भी नाम सामने आया है जो डॉक्टर शाहीन की तरह 2013 में गायब हो गए थे। यहां पर एनाटॉमी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। उनके सऊदी अरब जाने की भी चर्चा है। इस संबंध में डॉक्टर हामिद अंसारी ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और सऊदी अरब चले गए। ‌उनके दो बेटे और एक बेटी है। जो कानपुर में ही पढ़ाई कर रहे हैं।‌ डॉक्टर हामिद अंसारी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।