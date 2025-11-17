यह डॉक्टर भी 2013 में हुआ था गायब, अब कानपुर में तैनात, सऊदी अरब रिटर्न को पूछताछ के लिए बुलाया गया

फोटो सोर्स- कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज
This doctor also disappeared in 2013 दिल्ली में हुए विस्फोट के मामले में जांच एजेंसी के सामने कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी का भी नाम सामने आया है जो डॉक्टर शाहीन की तरह 2013 में गायब हो गए थे। यहां पर एनाटॉमी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। उनके सऊदी अरब जाने की भी चर्चा है। इस संबंध में डॉक्टर हामिद अंसारी ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और सऊदी अरब चले गए। उनके दो बेटे और एक बेटी है। जो कानपुर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर हामिद अंसारी मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।
दिल्ली विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज चर्चा में आ गया था। अब कानपुर देहात का मेडिकल कॉलेज चर्चा में है। डॉक्टर हामिद अंसारी भी डॉक्टर शाहीन की तरह 2013 में मेडिकल कॉलेज छोड़कर गायब हो गए थे। डॉ हामिद अंसारी ने बताया कि 2013 में वह सऊदी अरब चले गए थे। जहां जाजान (JAZAN) यूनिवर्सिटी में उन्होंने 7 साल काम किया। सऊदी अरब से वापस आने के बाद कानपुर में प्राइवेट अस्पताल में नौकरी की। अपनी पढ़ाई के विषय में उन्होंने बताया कि 1998 में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से एमडी किया। 2009 में अलीगढ़ और 2010 में कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती मिली।
मूलतः पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले डॉक्टर हामिद एक बार फिर कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया। एनाटॉमी विभाग में प्रोफेसर बनाया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आमदनी कम होने के कारण उन्होंने भारत छोड़ने का निश्चय किया। उनके तीन बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ से पूछताछ के लिए उनके पास फोन आया है। वह उनके सभी सवालों का जवाब देने को तैयार है। उनका डॉक्टर शाहीन से कोई संपर्क नहीं है
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग