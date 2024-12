मां-बेटी को तेजाब से नहलाने की धमकी, बोला- मेरे और अपनी बेटी के बीच से हट जाओ, मुकदमा दर्ज

Threat of throwing acid on student and his mother कानपुर में दबंगों ने कंपटीशन की तैयारी कर रही छात्रा और उसकी मां को तेजाब से नहलाने की धमकी दी है। राह चलते रोक कर धमकी दी गई कि उसके और अपनी बेटी के बीच से हट जाओ। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। ‌

कानपुर•Dec 17, 2024 / 06:02 pm• Narendra Awasthi

Threat of throwing acid on student and his mother उत्तर प्रदेश के कानपुर में मां बेटी को तेजाब से नहलाने की धमकी मिली है। दबंग युवक ने कहा कि उसके और बेटी के बीच से दूर हो जाओ नहीं तो जीना दुश्वार कर देंगे। मां गिड़गिड़ाती रही। बोली उसकी बेटी कंपटीशन की तैयारी कर रही है। परेशान मत करो। इस पर दबंगों ने मां के साथ अभद्रता की। बचाने आए बेटों के साथ भी मारपीट की गई। मां ने थाना में तहरीर देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। मामला काका देव थाना क्षेत्र का है।