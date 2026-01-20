मौसम का यू टर्न: सीजन की सबसे भारी बर्फबारी, एक के बाद एक तीन वेस्टर्न डिस्टरबेंस का तांडव

Season first heavy snowfall मौसम विभाग ने तीन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की है। जिसके अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 22 और 23 जनवरी को सीजन की सबसे अधिक बर्फबारी होने की संभावना है। इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों पर भी पड़ने की संभावना है, जहां हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। बादल गरजने की भी संभावना है, जिससे तापमान में एक बार फिर कमी आएगी। लेकिन कानपुर मंडल में इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। ‌