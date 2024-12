कमिश्नर कार्यालय में पीड़िता बोली- कांस्टेबल ने दुष्कर्म के मुकदमे से बचने के लिए की शादी, फिर छोड़ दिया

Constable married her to avoid rape case, then left her कानपुर में यूपी पुलिस के कांस्टेबल पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसके बाद दोनों की शादी करवा दी गई थी। अब एक बार फिर कांस्टेबल का मामला कमिश्नर ऑफिस पहुंचा। पीड़िता ने कहा कि मुकदमे से बचने के लिए कांस्टेबल ने शादी की थी।

कानपुर•Dec 20, 2024 / 07:05 pm• Narendra Awasthi

Constable married her to avoid rape case, then left her उत्तर प्रदेश का कानपुर कमिश्नरेट पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पीड़िता पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। बोली- कांस्टेबल के खिलाफ तहरीर देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इस पर कांस्टेबल ने उससे शादी कर ली। 3 महीने साथ रखा और फिर घर से भगा दिया। पूछी- कब तक हुआ इधर-उधर भटकती रहेगी। इस संबंध में एडीसीपी महिला क्राइम ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल को बातचीत के लिए बुलाया गया है। मामला पनकी थाना क्षेत्र का है।