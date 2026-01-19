23-24 जनवरी को पूर्वी और पश्चिमी UP में मौसम का ट्रिपल अटैक, बादल गरजने, बज्रपात, बारिश का अलर्ट

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार 19 से 21 जनवरी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 19 से 22 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम सूखा रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 22 से 25 जनवरी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और 23 से 24 जनवरी के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। बादल गरजने के साथ बज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।