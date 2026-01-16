16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Weather forecast: 24 घंटे बाद मौसम का ट्रिपल अटैक, 17 जनवरी से झमाझम बारिश और ओलावृष्टि

IMD weather forecast 19 जनवरी से मौसम करवट बदलेगा। जब पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आने वाली नम हवाओं का आपस में टकराव होगा। इस दौरान बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 16, 2026

सुबह गिरने लगा कोहरा फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

IMD weather forecast मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। जबकि मैदानी भागों में बारिश के साथ ओला ओलावृष्टि भी हो सकती है। 17 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके बाद रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी होगी, जिससे उत्तर भारत में भी नमी आएगी और गलन कम होने की संभावना है। इटावा और कन्नौज में भी मौसम में काफी परिवर्तन आया है। सुबह से घना कोहरा छाया है। कहीं-कहीं विजिबिलिटी भी जीरो हो गई है।

ताबड़तोड़ दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार अगले हफ्ते से बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज, 16 जनवरी, को हिमालय पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ जिसका असर गंगा के मैदानी भागों पर भी पड़ेगा। इसके बाद 19 जनवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा। नये पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। शीत दिवस और शीत लहर चलने की संभावना है। दिन में भी पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं प्रभावित मौसम को प्रभावित करेंगी। कोल्ड डे बने रहने की संभावना है।

घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में आई कमी

आज सुबह 6:30 बजे के बाद मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आया। जब अचानक घना कोहरा गिरने लगा, विजिबिलिटी में भी काफी कमी आई। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर अचानक कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

इटावा, कन्नौज, कानपुर में छाया घना कोहरा

मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया था। जिसमें बताया गया था कि अभी घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। गलन भी बढ़ गई है। कानपुर मंडल के जिले इटावा, कन्नौज, और कानपुर में विजिबिलिटी में काफी कमी आई है। कहीं-कहीं तो विजिबिलिटी जीरो पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के खराब रहने की चेतावनी जारी की है।

19 नवंबर से मौसम करवट लेगा

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान सामान्य की तुलना में काफी नीचे आ गया है। अगले दो दिनों में मौसम में बदलाव आने की भी संभावना है। 17 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ पर भारी बर्फ और बारिश लेकर आ रहा है। अरब सागर से आ रहे के कारण कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। ओला रजिस्ट्री होने की संभावना है। 19 नवंबर से मौसम करवट लेगा।‌





खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 11:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Weather forecast: 24 घंटे बाद मौसम का ट्रिपल अटैक, 17 जनवरी से झमाझम बारिश और ओलावृष्टि

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

भाजपा विधायक के अल्टीमेटम- मस्जिदों के सामने मिलेगा सुअर की बोटी, सपा विधायक ने कहा हमने चूड़ियां नहीं पहनी

भाजपा विधायक राहुल बच्चा सोनकर और सपा विधायक हसन रूमी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

पति नामर्द है…! ससुराल की चौखट पर दी जान, पत्नी ने नहीं खोला दरवाजा, 2.5 साल पहले की थी लव मैरिज

कानपुर

हर रात मेरा सगा भाई… बंद कमरे में लड़की के साथ हो रहा था गंदा काम, मां भी दे रही थी साथ

भाई और मां पर 23 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार का आरोप
कानपुर

70 और 65 साल के तांत्रिकों ने महिला के साथ किया रेप, आधी रात बेहोशी के हाल में छोड़ हुए फरार

tantrik
कानपुर

UP में न्यूनतम तापमान 2 से 8.5 डिग्री के बीच, नोएडा सबसे कम, बलिया में सबसे अधिक, झांसी सबसे गर्म जिला

रात में कड़ाके की ठंड फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.