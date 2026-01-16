Weather forecast: 24 घंटे बाद मौसम का ट्रिपल अटैक, 17 जनवरी से झमाझम बारिश और ओलावृष्टि

IMD weather forecast मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। जबकि मैदानी भागों में बारिश के साथ ओला ओलावृष्टि भी हो सकती है। 17 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके बाद रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी होगी, जिससे उत्तर भारत में भी नमी आएगी और गलन कम होने की संभावना है। इटावा और कन्नौज में भी मौसम में काफी परिवर्तन आया है। सुबह से घना कोहरा छाया है। कहीं-कहीं विजिबिलिटी भी जीरो हो गई है।