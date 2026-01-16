Weather forecast: 24 घंटे बाद मौसम का ट्रिपल अटैक, 17 जनवरी से झमाझम बारिश और ओलावृष्टि

फोटो सोर्स- पत्रिका
IMD weather forecast मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। जिसके अनुसार हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। जबकि मैदानी भागों में बारिश के साथ ओला ओलावृष्टि भी हो सकती है। 17 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके बाद रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी होगी, जिससे उत्तर भारत में भी नमी आएगी और गलन कम होने की संभावना है। इटावा और कन्नौज में भी मौसम में काफी परिवर्तन आया है। सुबह से घना कोहरा छाया है। कहीं-कहीं विजिबिलिटी भी जीरो हो गई है।
मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार अगले हफ्ते से बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज, 16 जनवरी, को हिमालय पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ जिसका असर गंगा के मैदानी भागों पर भी पड़ेगा। इसके बाद 19 जनवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा। नये पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। शीत दिवस और शीत लहर चलने की संभावना है। दिन में भी पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं प्रभावित मौसम को प्रभावित करेंगी। कोल्ड डे बने रहने की संभावना है।
आज सुबह 6:30 बजे के बाद मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आया। जब अचानक घना कोहरा गिरने लगा, विजिबिलिटी में भी काफी कमी आई। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर अचानक कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया था। जिसमें बताया गया था कि अभी घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी। गलन भी बढ़ गई है। कानपुर मंडल के जिले इटावा, कन्नौज, और कानपुर में विजिबिलिटी में काफी कमी आई है। कहीं-कहीं तो विजिबिलिटी जीरो पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के खराब रहने की चेतावनी जारी की है।
मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान सामान्य की तुलना में काफी नीचे आ गया है। अगले दो दिनों में मौसम में बदलाव आने की भी संभावना है। 17 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ पर भारी बर्फ और बारिश लेकर आ रहा है। अरब सागर से आ रहे के कारण कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। ओला रजिस्ट्री होने की संभावना है। 19 नवंबर से मौसम करवट लेगा।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग