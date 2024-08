दो लो प्रेशर ने पहले त्रिपुरा में मचाया तबाही, अब यूपी के इस क्षेत्र में दिखेगा असर, क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक?

मौसम विभाग में मानसून को लेकर नई जानकारी दिया जिसके अनुसार दो निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। जिसका असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के इस रास्ते से गुजरने का अनुमान है। ‌

कानपुर•Aug 26, 2024 / 06:09 am• Narendra Awasthi

Two low pressures first wreaked havoc in Tripura, now effect in UP IMD alert मौसम विभाग ने 28 अगस्त तक के लिए पूर्वानुमान जारी किया है।‌ जिसके अनुसार दो निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मानसून ने गति पकड़ी है। यह वही निम्न क्षेत्र का दबाव है। जिसके कारण त्रिपुरा में भारी बारिश हुई थी और जान माल का नुकसान भी हुआ था। इसका असर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में दिखाई पड़ेगा। जो हमीरपुर के रास्ते गुजर रही है। ‌कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ एसएन सुनील पांडे ने बताया कि 28 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की संभावना है। आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। 9:30 बजे से 3:30 तक झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवा चलेगी। ‌

मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। आज दिन में झमाझम बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं भी चलेगी। आकाशीय बिजली गिरने के साथ बादल भी गरजेंगे। दोपहर के 11:30 बजे बारिश चरम पर होगी। जिसकी शुरुआत 9:30 बजे से होगी और 3:30 बजे तक बारिश होने की संभावना है। रुक-रुक कर जोरदार बारिश होने की जानकारी दी गई है। शाम को आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं के साथ बादल गरजने की भी संभावना है। रात में बूंदाबांदी भी हो सकती है।‌ कैसा रहेगा कन्नौज का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने का अनुमान है। सुबह से ही मौसम में परिवर्तन आएगा। 7:30 बजे से बारिश शुरू होने की संभावना है। कभी तेज तो कभी धीरे बारिश होने का क्रम बना रहेगा। 12:30 बजे बारिश खूब जमकर होगी। फिर बारिश की गति धीरे-धीरे काम होते जाएगी। इस दौरान बादल गरजने के साथ आकाश की बिजली भी गिर सकती है। दिन भर बारिश होते रहेगी। रात में 10:30 बजे बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। ‌