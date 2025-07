Kanpur News: प्रेम प्रसंग के दो चौंकाने वाले मामले, विवाहिता प्रेमी संग फरार, किशोरी ममेरे भाई के साथ हुई लापता

Two shocking cases of love affair in Kanpur: यूपी के कानपुर जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र से प्रेम प्रसंग से जुड़े दो अजीबोगरीब और चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। एक ओर जहां एक विवाहित महिला अपने पड़ोसी प्रेमी के साथ फरार हो गई, वहीं दूसरी ओर एक नाबालिग किशोरी अपने ममेरे भाई के साथ रात के अंधेरे में घर से भाग निकली। दोनों ही घटनाओं ने स्थानीय क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है।