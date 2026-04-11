UP Board Result 2026: अप्रैल के इस दिन जारी होगा रिजल्ट, बड़ी अपडेट

यूपी बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि 25 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरी तरह समाप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। इसी आधार पर परिणाम 25 से 30 अप्रैल के बीच घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। इस बार बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। परीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार ही कॉपियों की जांच करें। साथ ही, मूल्यांकन केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर सतत निगरानी रखी जा रही है।नपिछले वर्षों की तुलना में इस बार परिणाम जल्दी जारी करने की योजना पर काम किया जा रहा है। बोर्ड सचिव के अनुसार, मूल्यांकन कार्य समय पर पूरा होने के बाद रिजल्ट प्रोसेसिंग में भी तेजी लाई जाएगी, जिससे छात्र-छात्राओं को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े।