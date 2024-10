UP by-election 2024: सपा ने उपचुनाव के लिए अपने छह प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, सीसामऊ से इन्हें मिला टिकट

SP announced six candidates names for by-election, He got Sisamau ticket उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज चुनाव आयोग तारीख की घोषणा कर सकता है। इसके पहले समाजवादी पार्टी में सीसामऊ सहित अन्य विधानसभाओं से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है।