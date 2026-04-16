Kanpur Weather: अप्रैल में ही ‘आग’ उगल रहा मौसम: पारा 44°C पार, बारिश के नहीं आसार

रिपोर्ट के मुताबिक बांदा सबसे गर्म रहा, जहां 44.8°C तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रयागराज में 43°C, वाराणसी बीएचयू में 42.8°C, हमीरपुर में 41.2°C और आगरा में 41.1°C तापमान रिकॉर्ड हुआ। राजधानी Lucknow भी गर्मी से अछूती नहीं रही, यहां पारा 39.3°C तक पहुंच गया। रात के तापमान में भी खास गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। झांसी में न्यूनतम तापमान 23.8°C और लखीमपुर खीरी में 23.2°C दर्ज किया गया। इससे साफ है कि दिन के साथ-साथ रातें भी गर्म बनी हुई हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही।