IMD heavy rain alert: मौसम विभाग में अभी-अभी शाम 6 बजे तक के लिए जारी किया यह अलर्ट

UP heavy rain these districts, IMD issued orenge alert for 29 districts उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदला है। कई जिलों में दोपहर में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अभी-अभी अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 4:30 बजे तक मौसम में परिवर्तन आएगा।

कानपुर•Sep 04, 2024 / 03:54 pm• Narendra Awasthi

UP heavy rain these districts, IMD issued orenge alert for 2 नौ9 districts उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आया है। चारों तरफ से बादल गरजने की आवाज में सुनाई पड़ रही है। खूब जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 29 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 60 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। कानपुर मंडल के जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, उन्नाव में पिछले एक घंटा से खूब बारिश हो रही है। तापमान में भी गिरावट आया है। जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिल रही।

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिसमें कानपुर नगर, इटावा, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, रायबरेली, अमेठी, मैनपुरी, इटाह, कासगंज, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, बदायूं शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार यहां पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की चेतावनी दी गई है। कानपुर सहित आसपास के जिलों में समाचार लिखने के समय खूब जमकर बारिश हो रही है। इन जिलों के लिए जारी किया गया येलो अलर्ट UP heavy rain these districts, IMD issued orenge alert for 29 districts सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, संत रविदास नगर, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, कौशांबी, हमीरपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, कासगंज, मथुरा, हाथरस, इटाह, मैनपुरी, इटावा, कानपुर नगर, अमेठी, रायबरेली, जालौन, फतेहपुर, अयोध्या, बस्ती, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, रामपुर, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर जिले शामिल है।

