शोध में खुलासा, बिजली बनाने में कानपुर का कचरा नम्बर वन

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर का कचरा बड़े ही काम का है। यहां का कचरा खाद के लिए तो बेहतर ही है लेकिन साथ ही बिजली के लिए भी नंबर वन है।

कानपुर भले ही दूषित शहरों में अव्वल रहता हो पर यहां का कचरा भी काम का है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खाद और बिजली बनाने के लिए इसे काफी उपयुक्त माना गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि एचबीटीयू के प्रोफेसर दीपेश सिंह, रिसर्च स्कॉलर अभिषेक दीक्षित, एडिथ काउन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया के संजय शुक्ला ने शहर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर पिछले 14 वर्षों में हुए कार्यों का अध्ययन कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना की है। इसका प्रकाशन इंटरनेशनल शोध पत्रिका जर्नल ऑफ मटेरियल साइकिल एंड वेस्ट मैनेजमेंट जापान में प्रकाशित हुआ है। शोध में स्पष्ट किया गया है कि जो मानक निर्धारित हैं, कानपुर का कचरा उस पर पूरी तरह खरा उतरा है। अध्ययन के मुताबिक ठोस अपशिष्ठ यानी सॉलिड वेस्ट का कार्बन/नाइट्रोजन का रिजल्ट 27.64 है, जबकि आदर्श सीमा 26 से 31 तक मानी जाती है।

UP Kanpur's waste number one in making electricity and compost