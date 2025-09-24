यूपी मानसून वापसी अलर्ट: 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी बारिश, बन रहा तो निम्न दबाव का क्षेत्र

कानपुर में आज रात का तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। देर रात में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। करीब 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। 25 सितंबर गुरुवार का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री होने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 26 सितंबर का तापमान 27 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिन में आसमान साफ रहेगा। रात में देर रात 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 29 सितंबर का तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।