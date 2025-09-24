यूपी मानसून वापसी अलर्ट: 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारी बारिश, बन रहा तो निम्न दबाव का क्षेत्र

आज से मानसून की वापसी शुरू हो गई है और यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाकों से होते हुए वापस जा रही है। जिसकी वापसी रेखा रामपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, इटावा, बांसवाड़ा, विद्यानगर होते हुए गुजरात है। कानपुर सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि परिस्थितियों मानसून वापसी के बहुत अनुकूल है। अगले 48 घंटे में और क्षेत्र से भी इसकी वापसी हो जाएगी।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मानसून वापसी के साथ एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है। जबकि दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र 29 सितंबर को बनने की संभावना है। जिसका असर उत्तर प्रदेश पर भी देखने को मिलेगा। इधर उत्तर पश्चिमी हवाएं आने लगी थी। लेकिन दक्षिण पश्चिमी हवाएं का असर भी देखने को मिल रहा है। जो उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ टकरा रही है। इन दोनों ही हवाओं में जोर आजमाइश होगी। देखना होगा कि कौन ताकतवर निकलता है।
डॉ एस एन सुनील पांडे ने बताया कि अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। निम्न दबाव का असर 27, 28 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बारिश होने की संभावना है।
कानपुर में आज रात का तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। देर रात में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। करीब 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। 25 सितंबर गुरुवार का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री होने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 26 सितंबर का तापमान 27 से 36 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिन में आसमान साफ रहेगा। रात में देर रात 50 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 27 से 29 सितंबर का तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार 27 सितंबर से 29 सितंबर तक का तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 29 सितंबर की रात से मौसम में परिवर्तन आएगा। 30 सितंबर को 60 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है। बुधवार 1 अक्टूबर को 70 प्रतिशत 2 अक्टूबर को 60 प्रतिशत और 3 अक्टूबर को 50 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान है।