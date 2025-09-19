Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

UP rain prediction: पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश का अलर्ट, कानपुर में भी आज रात बारिश

UP rain prediction मौसम विभाग ने आज रात बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। ‌लेकिन 20 सितंबर से एक बार फिर मौसम का तांडव दिखाई पड़ेगा। जब तापमान आसमान छू रहा होगा। ‌

कानपुर

Narendra Awasthi

Sep 19, 2025

कानपुर में आज रात बारिश का पूर्वानुमान (फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- पत्रिका वीडियो ग्रैब

UP rain prediction मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज 19 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अमेठी, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोंडा, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया जिले आते हैं। कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश भी हो सकती है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।‌ 22.4 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 20 से 24 सितंबर के बीच तेज धूप निकलने की संभावना है। हीट इंडेक्स भी बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज रात की शुरुआत बारिश से होगी। इस दौरान हवा भी चलने की संभावना है। शनिवार का अधिकतम तापमान 34 और रविवार का 35 डिग्री रहने का अनुमान है।

कैसा रहेगा कानपुर में आज रात का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज रात का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। रात की शुरुआत बारिश से होने की संभावना है। 50 प्रतिशत बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल गरजने और बिजली चमकने की भी आशंका है।

ये भी पढ़ें

सुब्रत पाठक बोले- नेपाल की घटना भारत में 2014 में हो चुकी, अब हुआ तो अखिलेश-राहुल का घर जलेगा
कन्नौज
कन्नौज पूर्व सांसद सुब्रत पाठक (फोटो सोर्स- 'X' Kannauj वीडियो ग्रैब)

कैसा रहेगा 20 सितंबर का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। लेकिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। रात को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है।

कैसा रहेगा 26 सितंबर तक का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार 21, 22 और 23 सितंबर का तापमान 27 से 35 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 24 सितंबर बुधवार का तापमान 26 से 35 डिग्री के बीच रहेगा। जबकि गुरुवार 25 और 26 सितंबर को 27 से 34 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान है। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आसमान में बादल छाए रहेंगे।

Published on:

19 Sept 2025 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / UP rain prediction: पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश का अलर्ट, कानपुर में भी आज रात बारिश

