UP rain prediction: पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बारिश का अलर्ट, कानपुर में भी आज रात बारिश

UP rain prediction मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार आज 19 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अमेठी, अंबेडकर नगर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोंडा, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया जिले आते हैं। कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश भी हो सकती है। सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी।‌ 22.4 मिलीमीटर बारिश होने का अनुमान है। आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। 20 से 24 सितंबर के बीच तेज धूप निकलने की संभावना है। हीट इंडेक्स भी बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज रात की शुरुआत बारिश से होगी। इस दौरान हवा भी चलने की संभावना है। शनिवार का अधिकतम तापमान 34 और रविवार का 35 डिग्री रहने का अनुमान है।