Crime News:  संदिग्ध हालात में ड्यूटी के दौरान जेल सिपाही की मौत, दो अन्य मौतें

Crime News: उत्तर प्रदेश में कई बड़ी घटनाएं हुई। उरई में संदिग्ध परिस्थितियों में सिपाही की मौत के साथ साथ राजस्व रिटायर कर्मचारी की ट्रेन क चपेट में आकर मौत हो गई।

जिला कारागार में ड्यूटी कर रहे जेल सिपाही की मंगलवार सुबह संदिग्ध हालत में मौत हो गए। जिसे अचेत हालत मौजूद स्टाफ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जेल प्रशासन ने उसके परिजनों को भी सूचना दे दी है।

UP Top Crime News Police Constable Dead and two other Death