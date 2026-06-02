Kanpur News: कैसे हुआ हिस्ट्रीशीटर का कत्ल? CCTV फुटेज में दिखे जाहिद के आखिरी पल, पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग

Kanpur Zahid Khuti Murder Case: कानपुर के चर्चित हिस्ट्रीशीटर जाहिद उर्फ खूटी हत्याकांड की जांच अब निर्णायक दिशा में पहुंचती दिख रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर डाटा से कई ऐसे अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर संदिग्धों की पहचान तेजी से की जा रही है। घंटाघर से टाटमिल और मुंशीपुरवा मोड़ तक की फुटेज की दोबारा गहन जांच में कुछ ऐसे चेहरे सामने आए हैं, जो वारदात से पहले और बाद में लगातार इलाके में सक्रिय दिखे हैं।