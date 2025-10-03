इन जिलों के लिए रेड, ऑरेंज अलर्ट जारी, 3, 4, 5, 6, 7 अक्टूबर को तूफानी बारिश तांडव, देखें तस्वीरों में

Heavy rain alert news मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावनाओं को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार कानपुर नगर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, उन्नाव सहित 49 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जा रही है। जिसके अनुसार पूर्वांचल के हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। 7 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है।