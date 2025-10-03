Patrika LogoSwitch to English

कानपुर

इन जिलों के लिए रेड, ऑरेंज अलर्ट जारी, 3, 4, 5, 6, 7 अक्टूबर को तूफानी बारिश तांडव, देखें तस्वीरों में

Heavy rain alert news मौसम विभाग में अगले 4 दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 30 से 40 किलोमीटर की गति से हवा चलने की संभावना है।

2 min read

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Oct 03, 2025

अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Heavy rain alert news मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावनाओं को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार कानपुर नगर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, उन्नाव सहित 49 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जा रही है। जिसके अनुसार पूर्वांचल के हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बादल गरजने और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रह सकती है। 7 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है।

आज 3 अक्टूबर को इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग में 3 अक्टूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए में येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि पूर्वी यूपी में ऑरेंज अलर्ट है। जहां पर बादल गरजने के साथ वज्रपात भी हो सकता है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से झोकेदार हवा चलेगी। जबकि पूर्वांचल में 4 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जहां पर भारी बारिश तो कहीं-कहीं अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। जबकि पश्चिमी यूपी के पांच और छः अक्टूबर को येलो और पूर्वांचल में ऑरेंज अलर्ट रहेगा।

इन जिलों के लिए जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग में जौनपुर, संत रविदास नगर, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है।

इन जिलों के लिए जारी किया गया हेलो अलर्ट

मौसम विभाग में इटावा, औरैया, कानपुर नगर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, बदायु, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, कासगंज, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बांदा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

4 अक्टूबर के लिए इन जिलों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग में 4 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया और उसके आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार यहां पर अत्यधिक बारिश होने की संभावना है

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट

जबकि अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और उसके आसपास के इलाकों के लिए ऑरेंज के लौट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली और तेज हवा भी चल सकती है। ‌

Updated on:

03 Oct 2025 03:00 pm

Published on:

03 Oct 2025 02:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / इन जिलों के लिए रेड, ऑरेंज अलर्ट जारी, 3, 4, 5, 6, 7 अक्टूबर को तूफानी बारिश तांडव, देखें तस्वीरों में

कानपुर

उत्तर प्रदेश

