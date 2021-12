यूपी के कई जिलों में बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी और बढ़ेगी ठंड, ओले गिरने का अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मंगलवार में कानपुर, जालौन और बांदा की सुबह भी बूंदाबांदी से हुई। बुंदेलखंड के जिलों में भी मौसम में बदलाव का असर देखने को मिला जहां मंगलवार भोर से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया।

कानपुर. उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मंगलवार में कानपुर, जालौन और बांदा की सुबह भी बूंदाबांदी से हुई। बुंदेलखंड के जिलों में भी मौसम में बदलाव का असर देखने को मिला जहां मंगलवार भोर से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। पूर्वी यूपी के कुछ जिलों को अगर छोड़ दें तो बाकी प्रदेश के सभी हिस्सों में बादलों का जमावड़ा है। पश्चिमी यूपी में वाराणसी में भी सुबह से बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक इस बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी। लिहाजा अपने स्वास्थ्य को लेकर लोग सजग रहें। मौसम विभाग ने ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया है।

UP Weather Change Due to Rain in Many Cities IMD Hail Storm Alert