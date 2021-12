UP Weather: बारिश से बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में भारी गिरावट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। पश्चिमी विभोक्ष की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ ही आंधी बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। स्थानीय मौसम विभाग निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक तापमान में और अधिक गिरावट देखी जा सकती है। बर्फीली हवाओं की वजह से बारिश हो सकती है।

UP Weather Update Rain Chances in Many Areas